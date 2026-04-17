投信下重手！三大法人聯手賣超159億元 台積電殺尾拖累台股跌327點

台積電（2330）法說後，多頭休兵，帶量開低殺尾在2,030元當日最低價，影響大盤跌點近430點，也拖累台股開高收低327.68點，終場以36,804.34點作收，成交值放大至9,431.19億元。三大法人止步連3買、聯手賣超159.19億元，其中又以投信賣超103.15億元最多。

累計本周，集中市場指數上漲1,386.51點、漲幅3.91%；櫃買指數漲22.84點、漲幅達6.54%。兩市周線皆連2紅。三大法人於集中市場買超1,409.07億元，外資即買超約1,500億元。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.4億元，投信賣超103.15億元；自營商賣超（合計）35.65億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.51億元、自營商（避險）賣超27.14億元。

盤面上，千金軍團扮演今日抗空主力，股后穎崴（6515）一開盤即登上萬元大關，創下台股第二檔萬元股記錄，盤中更一度攀上10,675元天價，並點火旺矽（6223）、健策（3653）、力旺（3529）、致茂（2360）、聯發科（2454）、鴻勁等同步走強；其中，致茂強鎖漲停2,255元，挹注大盤漲點近30點，成為今日多頭最大主力，也帶動部分檢測設備概念股。

此外，晶圓二哥聯電（2303）今日證實通知客戶將於下半年進行晶圓價格調整，因應持續投資，以及原材料、能源和物流等關鍵成本增加。今日成交量持續暴增至49.4萬餘張，盤中股價最高觸及74.8元，終場漲6.88%、收73元，貢獻大盤漲點近20點，並一舉拿下成交量與成交值雙料亞軍。累計本周則上漲了17.74%，周線連2紅。