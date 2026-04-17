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台股跌327點失守37000點 首見「雙萬金」紀錄

中央社／ 台北17日電
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台積電跌55元，收2030元，拖累台股終場跌327點，收36804.34點，失守37000點，但櫃買指數續創新高，股后穎崴、股王信驊連袂締造「雙萬金」紀錄，以及45千金股新猷；投顧分析，台股震盪為台積電獲利了結賣壓，看好外資回補、續攻AI。

台股今天以37145.66點開高，盤中低點下探36776.28點，終場下跌327.68點，收在36804.34點，成交值新台幣9431.19億元；電子股跌1.06%，金融股跌0.41%。

櫃買指數漲6.38點，收在372.24點，續創新高，漲幅1.74%；上市漲停家數達41家，上櫃漲停家數54家。

觀察權值股，台積電、大立光法說會後，股價雙雙走跌，台積電終場收2030元，下跌55元，跌幅2.64%；大立光挫7.6%，聯電大漲6.88%，聯發科漲1.58%，台達電收黑。

中小型電子股雀躍，以半導體設備、AI材料族群強勢，測試設備股致茂、德律攻上漲停，PCB及上游材料股續強，金居漲停，聯茂漲逾7%，臻鼎-KY漲停；車用與低基期電子股同步點火，毅嘉、強茂漲停。

矽光子族群強勢，聯亞、華星光等多檔指標股齊步直奔漲停。

觀察高價股走勢，股后穎崴大漲近5%，收在10305元，首度躍居萬元之上，和穩居萬元的信驊共同推升台股進入「雙萬金」時代，刷新歷史紀錄。

高價股大漲，力旺、聯亞、印能科技、致茂、萬潤、漢唐等攻漲停，漢唐衝上千元，台股再創45千金股新猷。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者採訪時表示，台股今天主要受到台積電法說會後短線獲利了結賣壓影響，不過台積電基本面依然強勁，法說會釋出的展望也沒有明顯缺點；另一方面，櫃買指數創高，上市櫃漲停家數接近100檔，加上接近週末，部分資金選擇先行落袋為安，雖然盤面呈現類股輪動，但市場焦點仍集中在AI供應鏈。

他指出，台積電法說會再次確認AI成長趨勢，相關產業鏈後市持續看好。此外，美國科技股財報將陸續公布，市場資金已提前卡位布局。

王榮旭表示，投資人看好中東局勢最壞情況已過，台股第一波已回補因戰爭利空造成的跌幅，接下來市場將聚焦企業獲利成長。他認為，今年第1季與第2季企業表現都不錯，外資3月大舉賣超台股逾兆元，如今開始回補，目前僅買超約3000億元，預期後續仍有外資回補潮，台股有望在震盪中續攻，呈現強者恆強格局。

聯電 聯發科 台達電

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