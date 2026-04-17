玻纖布重回市場焦點 台玻衝進成交量第四名、富喬創歷史新高

台股大盤指數17日收跌，終止連八紅，但各族群仍百花齊放，其中玻纖布族群重回市場焦點，台玻（1802）擠進成交量第四名，成交值前十名中台玻、富喬（1815）也都入榜。富喬指出，這波高階玻纖布熱度得以延續，不只因需求強勁，同時也因擴產難度高。富喬、德宏（5475）今日雙雙創下歷史新高，分別收127元、368.5元。

富喬認為，高階Low Dk（低介電常數 / 低損耗）、Low CTE（低熱膨脹係數）材料與傳統電子級玻纖產品不同，牽涉玻纖紗配方、窯體設計與織布技術，相關設備偏向客製化與小型化，並非過去傳統大窯模式可以快速複製，因此高階供給短期內不易大幅放量。

Low Dk／Df材料主要對應高階伺服器與高速交換器，Low CTE則瞄準通訊、記憶體與高階伺服器所需的晶片載板。

富喬表示，近期客戶明顯加快尋找第二供應商（second source），為台廠打開切入空間。其中，Low Dk材料主要應用在AI伺服器，以及800G、1.6T交換器等高速傳輸設備，以確保高速訊號的傳輸品質，避免訊號遺漏或失真。隨終端需求快速拉升，上游材料的重要性也同步提高。

富喬先前於法說會指出，2026年成長主軸將放在Low Dk／Df與Low CTE等兩大高階產品。其中，Low Dk／Df、Low CTE合計營收占比，預計將由2025年的45%，提高至2026年的約60%。

富喬也加快海外產能布局，董事會已通過泰國子公司Fulltech Fiber Glass （Thailand） Co., Ltd.資本支出，泰國新廠產品應用鎖定低軌衛星、AI伺服器及IC載板，預計2027年第3季量產。富喬今股價一路走高，收漲停板127元，創歷史新高。

台玻則傳出通過兩大日商Ibiden和Resonac的認證，今股價一度大漲至76.6元，收74.2元，再創波段高，成交量放大至逾34萬張。