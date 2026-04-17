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台股再創紀錄、收盤首見「45千金」 其中10檔更寫歷史新高價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股收盤首度出現45千金，其中更有10檔創下歷史新高價，。圖／聯合報系資料照片
台股收盤首度出現45千金，其中更有10檔創下歷史新高價，。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）法說會後下跌，拖累台股大盤指數走弱，中斷連八漲，不過，櫃買市場在千金股撐盤下漲勢延續，已連九漲，統計上市櫃千金股再創新紀錄，收盤首度出現45千金，其中更有10檔創下歷史新高價，股后穎崴（6515）也衝破萬元關卡，成為第2檔萬元股。

台積電首季業績爆好，第1季營收及獲利都歷史新高，第1季合併營收 1 兆 1,341 億元，稅後純益5,724 .8億元，每股純益22.08 元；第1季毛利率為 66.2%，營業利益率為 58.1%，稅後純益率為 50.5%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2363.3億元到1兆2743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

但台積電法說會後卻是下跌的表現，股價開低走低，最後一盤爆6,447張賣單，股價收在2,030元，下跌55元，跌幅2.64%；集中市場大盤指數收36,804.34點，下跌327.68點，終止連續8個交易日的漲勢，不過櫃買市場則是收在372.34點，上漲6.38點，連九漲。

統計台股千金股也再創新紀錄，收盤首度出現45檔千金股，其中有10檔寫歷史新高，亮燈漲停收盤的有6檔，致茂（2360）、萬潤（6187）、聯亞（3081）、力旺（3529）漲停之外，也收在天價；另外，股居穎崴則是衝上萬元，成為第2檔萬元股，盤中一度衝達10,675元，寫新高，終場收10,305元，創收盤新高；創高的千金股還有智邦（2345）、健策（3653）、旺矽（6223）、新代（7750）及高力（8996）。

台積電 營收 穎崴 千金股

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