指數乖離收斂！台股收盤下跌327點 穎崴衝上萬元關卡

台股17日拉回修正，但半導體測試族群卻贏來另一番光景。繼信驊（5274）之後，穎崴（6515）也憑藉其在先進製程測試的優勢，晉升為台股第二檔萬元股票。摩根資產管理表示，由於台積電（2330）在今年的資本支出預估將擴張到520~560億美元，這將帶動高階晶圓需求暢旺，其中，先進製程更高的封裝與測試技術也會推升半導體封測與測試設備的投資價值。包括日月光（3711）、鴻勁（7769）、穎崴、旺矽（6223）等都是受惠族群，連帶也讓布局在半導體測試的台股相關ETF同步受惠。

2026-04-17 13:46