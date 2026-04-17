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指數乖離收斂！台股收盤下跌327點 穎崴衝上萬元關卡
台股17日收盤下跌327.68點，終場以36,804.34點作收，成交量9,431.19億元；台積電（2330）收盤價2,030元，下跌55元，跌幅2.64%。
今日台積電拉回修正，多頭買盤持續攻向中小型股，櫃買指數持續上揚，穎崴（6515）今日股價衝上萬元關卡，成為第二檔萬元股。千金股中的聯亞（3081）、印能科技（7734）、致茂（2360）、萬潤（6187）及漢唐（2404）收盤亮燈漲停。權值股僅聯電（2303）、川湖（2059）及致茂貢獻較多上漲點數。
今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、台玻（1802）、聯茂（6213）、富喬（1815）、穩懋（3105）、金居（8358）、臻鼎-KY（4958）、致茂及定穎投控（3715）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、旺宏（2337）、啟碁（6285）、南亞科（2408）、大立光（3008）、華邦電（2344）、台光電（2383）、群創（3481）及南亞（1303）。
第一金投顧表示，台積電法說財測、財報皆是優於預期，不過，股價跑在前面，短線呈現利多出盡；另外，指數短線乖離擴大，若略為降溫修正也不是壞事，短線下檔支撐可以先看五日線或者前高35,500點；接下來市場關注第1季財報陸續公告，選股可以從中挑選業績績優股，其他如 PCB、光通訊、設備股及AI 硬體等，基本面展望仍佳，若有回檔都可尋找點位在行布局。
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