穎崴衝上萬元 帶動半導體測試族群

台股17日拉回修正，但半導體測試族群卻贏來另一番光景。繼信驊（5274）之後，穎崴（6515）也憑藉其在先進製程測試的優勢，晉升為台股第二檔萬元股票。摩根資產管理表示，由於台積電（2330）在今年的資本支出預估將擴張到520~560億美元，這將帶動高階晶圓需求暢旺，其中，先進製程更高的封裝與測試技術也會推升半導體封測與測試設備的投資價值。包括日月光（3711）、鴻勁（7769）、穎崴、旺矽（6223）等都是受惠族群，連帶也讓布局在半導體測試的台股相關ETF同步受惠。

主動摩根台灣鑫收（00401A）經理人沈馨指出，台股的股價與台灣電子產品出口高度連動，尤其自從2023年以來，台股指數的走勢與電子出口的走勢幾乎一致，而在半導體測試領域，由於先進製程的演進推升晶圓產能需求大增，因此對於晶圓測試的複雜度也同步提高，這反而半導體測試廠商同步受惠。

根據公開資訊顯示，半導體測試是00401A目前在科技股內的四大主要投資族群之一，截至4月16日，穎崴占00401A總資產部位為2.16%，旺矽占2.15%。

00401A經理人沈馨補充，半導體測試廠商設計的技術複雜度相當高，競爭也相當激烈，有競爭力的企業，其股價都在數百至數千元以上，今日每股突破萬元的穎崴即為其核心代表；投資人若要掌握半導體測試的長期機會，可透過有布局相關概念股的台股主動式ETF，去掌握半導體測試的長線行情。