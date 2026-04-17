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台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

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穎崴好威！推動台股第二檔萬元股誕生

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照

隨著台積電（2330）在16日表明要擴大產能後，儘管台股在17日出現修正，但半導體測試族群卻贏來另一番光景。繼信驊（5274）之後，穎崴（6515）也憑藉其在先進製程測試的優勢，晉升為台股第二檔萬元股票。

摩根資產管理表示，由於台積電在今年的資本支出預估將擴張到520~560億美元，這將帶動高階晶圓需求暢旺，其中先進製程邀請更高的封裝與測試技術，也會推升半導體封測與測試設備的投資價值。包括日月光（3711）、鴻勁（7769）、穎崴、旺矽（6223）等都是受惠族群，連帶也讓佈局在半導體測試的台股相關ETF同步受惠。

00401A經理人沈馨指出，台股的股價與台灣電子產品出口高度連動，尤其自從2023年以來，台股指數的走勢與電子出口的走勢幾乎一致，而在半導體測試領域，由於先進製程的演進推升晶圓產能需求大增，因此對於晶圓測試的複雜度也同步提高，這反而半導體測試廠商同步受惠。

根據公開資訊顯示，半導體測試是00401A目前在科技股內的四大主要投資族群之一，截至4月16日，穎崴佔00401A總資產部位為2.16%，旺矽佔2.15%。

00401A經理人沈馨補充，半導體測試廠商設計的技術複雜度相當高，競爭也相當激烈，有競爭力的企業，其股價都在數百至數千元以上，今日每股突破萬元的穎崴即為其核心代表；投資人若要掌握半導體測試的長期機會，可透過有布局相關概念股的台股主動式ETF，去掌握半導體測試的長線行情。

日月光 台積電 穎崴

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