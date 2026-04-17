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台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

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台積電回測5日線「免驚」！檢測、設備撐場 這4檔漲停創天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台積電法說會後股價陷入震盪，17日回測5日線，盤中一度下探2,030元。儘管權王休息，市場多頭火種並未熄滅，資金反而加速流向含金量極高的供應鏈族群。今日由設備與檢測廠帶頭衝，致茂、閎康、萬潤、辛耘集體創歷史新高，顯示AI先進封裝與矽光子趨勢已成為中長線資金的強力避風港。

量測設備大廠致茂今日展現驚人氣勢，強攻2,255元漲停價。受惠於AI晶片及高效能運算（HPC）對測試精準度的嚴苛要求，致茂3月營收年增達 63.5%，首季更以118.5億元創下單季歷史新高。法人看好其系統級測試（SLT）與高壓直流（HVDC）設備訂單能見度已直達下半年，在 AI 伺服器電源與儲能需求雙引擎帶動下，營運成長動能無虞。

檢測大廠閎康同樣亮燈鎖死，股價來到367元新高。隨著AI晶片製程微縮與矽光子（CPO）技術演進，材料分析（MA）與故障分析（FA）需求激增。閎康目前已打入全球前三大光通訊元件廠，法人預期未來三年 CPO 相關業務有望翻倍成長。此外，其日本名古屋實驗室產能滿載後的擴產效應，將是後續營收跳升的關鍵。

部分設備股同步噴發，萬潤漲停改寫新天價。美系外資近期出具報告，將其目標價大幅調升至1,280元，強調萬潤將深度受惠於CoWoS、CPO及次世代SoIC封裝趨勢，預估至2028年前的年複合成長率（CAGR）高達31%。

辛耘亦不遑多讓，今日同步亮燈創高。統計今年以來，萬潤累計大漲 233.79%、致茂漲190.97%、辛耘漲131.74%、閎康漲97.84%，強勢的股價表現反映資金正沿著AI先進製程主軸進行卡位。

盤面上資金擴散效應明顯，除了上述四傑外，包括永光、愛普*、濾能、印能科技、旺矽等同步亮燈漲停。無塵室與設備廠商如志聖、三福化、漢唐、亞翔等亦有超過5%的漲幅。

法人指出，台積電短線的回測僅是技術面修正。隨著AI晶片投片量持續放大、先進封裝產能倍增，以及2027年矽光子技術邁入放量期，台積電概念股的創高行情有望呈現連鎖反應，成為多頭續攻的核心動能。

台積電 萬潤 矽光子 台股 五日線

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