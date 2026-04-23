聯發科連2日漲停...飆破2454元？專家點「月底法說值得期待」：看大象跳什麼舞

＊原文時間4月22日。

今天聯發科又又漲停，一檔「2千金」連兩天漲停是怎麼回事？跳舞跳得有點浮誇喔。該不會，明天還有第3根漲停吧？這樣真的要超過它的代號2454囉！

現在市場改用「AI成長股」的估值框架看聯發科，尤其AI ASIC業務占比，市場樂觀看2027年有機會大幅拉升，是這波重新定價的重要原因之一。

有大大問我，手上還有點資金，問我會想追嗎？我個人不會這樣做耶，因為現在才買，變相是要買2027年還沒發生的故事了。

以現在的樂觀來看，手機晶片這塊，聯發科仍是全球重要的領先業者，這塊基本盤本來就不小，Smart Edge也在安靜地長大，這兩個每季都老老實實出現在財報上，是真的有在賺。

而AI ASIC的訂單能見度與市場期待，最近確實正往上拉高，三塊業務一起撐著，所以法說會前的期待，其實不是憑空來的，聯發科的漲停，背後有基本面與新題材一起支撐。

不過連續兩天漲停之後，好消息就不能只是「符合預期」，要超越才算數了。

現在就看4/30法說會，公司還能說出什麼，讓市場再驚豔一次？我會把法說會4月30日記在行事曆，那時候再來看看，這隻大象跳得到底是什麼舞。

◎感謝 張紫凌 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。