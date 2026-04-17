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PCB一路往上游漲 高階CCL材料股走強 這檔被處置仍攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

印刷電路板（PCB）相關族群近期漲勢凌厲，從ABF載板三雄、CCL銅箔基板大廠台光電台燿等，玻纖布的德宏等，股價皆強勢表態，多檔個股股價不斷再創新高。而相關資金也外溢到上游的高階CCL材料，17日雙鍵雖然遭處置，但盤中仍大漲逾8%，一度衝上212.5元，再創歷史新高；三晃則大漲逾9%。

AI需求持續高速成長，推升全球高速運算和數據傳輸量，使伺服器對高速、低損耗PCB材料的需求提高，以避免訊號衰減、失真；同時運算密度提高，也讓PCB需承載更多晶片，進一步增加板層數與設計複雜度。

市場對高階PCB板的需求高，帶動上游CCL報價不斷上漲，中國大陸龍頭廠建滔傳出再度調漲板料及PP價格10%，Resonac、Panasonic Industry等日系材料廠也同步加入漲價行列。法人指出，CCL廠在2025年第4季已陸續針對中低階產品調漲10%以上，2026年第1季持續漲逾10%；中高階產品則預計2026年第2季開始全系列調漲售價10%。

法人認為，雖然上游漲價會形成壓力，但目前CCL及PCB皆處於賣方市場，有機會轉嫁給OEM終端客戶。由股價來看，龍頭台光電持續創下歷史新高，台燿則邁向千元大關。

這股拉貨動能也往上傳遞至CCL材料，雙鍵去年10月在法說會上表示，旗下應用於高階CCL的5G／6G關鍵樹脂材料，已打入國內外CCL大廠，且目前已突破營收比重10%，出貨動能持續增溫。由營收觀察，雙鍵今年3月營收創6年新高，達3.35億元，年增50.3%，第一季營收年增24.7%。

搭上基板需求熱潮，雙鍵目前也正規劃擴產。法人指出，至去年第3季為止，雙鍵三座工廠的電子材料產能約在300噸左右，計劃未來全部電子材料產能最多可上看2,000噸，目標將宜蘭廠打造成電子化學品生產基地。

雙鍵今日不畏遭處置，股價仍強攻漲停至212.5元，自4月8日以來，波段漲幅達71%。

台光電 台燿 CCL

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