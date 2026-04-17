台積電利多出盡失守5日線 分析師喊「一因素」可推升股價再創高

台積電法說會報佳音，第1季財報表現優於市場預期，每股純益22.08元，單季就賺超過2個股本，不過， 法說會後股價卻失守5日線，但分析師重申，台積電還會再創高，要站在買方，「跌就是買點」。

台積電4月以來股價大漲，在法說會前一度衝達2,100元的歷史高價，法說會後第1個交易日，早盤以2,055元開出，下跌30元，股價開低走低，一度下滑至2,035元， 下跌50元， 跌幅2.4%，影響大盤指數約392點，失守5日線，上演利多出盡的走勢。

台積電法人說明會公布今年第1季財報及第2季展望，第1季營收及獲利都 歷史新高，第1季合併營收1 兆 1,341 億元，季增 8.4%，年增35.1%；稅後純益5,724 .8億元，季增13.2%，年增58.3%；每股純益22.08 元，年增58.3%。

台積電第1季毛利率為 66.2%，營業利益率為 58.1%，稅後純益率為 50.5%；若以美元計算，第1季營收359億美元，季增6.4%，年增40.6%，超越公司預估高標。

據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望， 預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2363.3億元到1兆2743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

台積電同時上修今年展望，董事長暨總裁魏哲家表示，對未來幾年人工智慧發展趨勢有信心，對2026年台積電全年營收以美元計算成長超過30%充滿信心。

分析師張陳浩表示，預估台積電今年的營收及獲利都將會「季季增」，今年每股純益有機會上看95元，以本益比約24倍來估算，今年股價上看2,300元，股價高點約落在第3季的10月。

張陳浩強調，台積電除了基本面題材之外，推升股價創高的還有一個因素，就是外資的熱錢，他表示，下半年新台幣可能升值，外資熱錢進入，將有助台積電股價的表現；因此，台積電利多出盡股價下跌就是買點。