台積電法說利多鈍化 聯發科、日月光、臻鼎接棒強攻

台股今（17）日早盤在美股四大指數續收紅帶動下原先小幅開高，但晶圓代工龍頭台積電法說會後出現獲利了結賣壓，拖累指數由紅翻黑，一度跌破3萬7,000點整數關卡。

台積電雖然法說會端出亮眼成績單，首季稅後純益5,724.8億元，季增13.2%，年增58.3%、每股稅後純益22.08元，第2季美元營收預估更上看390億至402億美元；台積電已將今年營收成長預期上調至高於30%，資本支出也將朝520億至560億美元區間高端靠攏。不過，亮麗展望顯然已部分提前反映，今天早盤股價開低至2,055元，盤中一度下探2,035元，呈現法說利多出盡後的短線回測走勢。

相較之下，聯發科成為早盤撐盤焦點之一，今早開高後一度衝上1,950元，距離2,000元整數大關僅一步之遙，市場也再度聚焦其高階AI晶片與ASIC題材的延續力道；封測龍頭日月光則延續強勢表現，盤中最高來到463元，續寫波段新高，顯示資金對先進封裝與測試鏈仍高度青睞。

族群人氣最旺的則落在PCB。全球PCB龍頭臻鼎-KY受惠AI高階用板、光通訊與IC載板題材續熱，盤中攻上282元漲停價，成為今日盤面最強指標之一。市場看好臻鼎今年在AI伺服器、光通訊與IC載板需求同步推升下，營運將進入新一輪高速成長周期，資本支出也持續擴大，帶動買盤積極卡位。

至於高價股方面，股后穎崴今天正式跨過萬元門檻，早盤衝上10,675元，晉升台股「萬元俱樂部」。就今日早盤來看，資金明顯未離開AI主軸，而是由台積電短線休息後，轉往聯發科、日月光與臻鼎等具延續性的IC設計、封測與高階PCB族群擴散。