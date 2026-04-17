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中東衝突推升避險需求 大陸股債同步吸金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，中國大陸資產正逐漸被市場視為具備避險特性。自中東衝突爆發以來，大陸股市跌幅明顯小於全球主要股市，而人民幣匯率與政府公債殖利率則維持相對穩定。值得注意的是，大陸的股債走勢近兩年首度呈現正相關，顯示避險資金正在流入。

由於大陸對中東供應中斷的直接曝險有限，且政策緩衝力道相對較強，因此有兩個產業可望受惠於經濟韌性：一是能源、天然資源與上游工業，包括油氣服務、工業金屬與原物料，大陸企業在相關領域可發揮地緣政治風險的避險功能；二是大陸的科技、高階製造及出口導向產業，近期亮眼的貿易數據也印證此趨勢。

趙耀庭指出，人民幣走強反映大陸總體經濟與政策維持穩定，有助於吸引外資回流大陸股市與債市。目前，大陸股市評價仍具吸引力，加上穩定的匯率環境，為海外投資人提供不容忽視的整體報酬機會。

大陸第1季GDP年成長率從去（2025）年第4季的4.5%回升至5.0%，成長動能主要由貿易帶動，商品貿易總額創下歷年第1季新高。值得注意的是，這波強勁的貿易表現並非出口提前出貨、而是進口同樣大幅成長所致，顯示生產活動確實回溫，且市場對大陸產品的需求持續存在。

此外，大陸的「新經濟」部門表現相對穩健，高科技與綠色製造表現亮眼。今年以來工業生產年增率達6.1%，有助於緩解內需相對疲弱的影響；3月零售銷售年增率則達1.7%。

趙耀庭表示，大陸3月生產者物價指數（PPI）年增率轉正，終結連續41個月的通縮局面，反映周期性動能回溫，以及反內卷政策展現初步成果。這一變化更可視為價格回歸正常化的起點，而非進入高通膨的循環。更重要的是，價格走勢趨穩，可望改善企業毛利與整體獲利能力，進而帶動民間投資信心回升。隨著反內卷政策逐步推進，市場可望迎來期待已久的良性循環開端。

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