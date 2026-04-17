銅板股金寶、康舒本業獲利迎轉機？專家看好：短線修正後布局機會浮現

金寶（2312）年初股價遭遇重擊，目前「低軌衛星業務策略性暫停」幾個字一出，直接讓 1/22、1/23金寶股價連續跌停，高檔追進的人瞬間變成一批冤魂。

但如果你仔細把總經理陳威昌在旺年會說的每一句話拆開來看，事情沒有那麼簡單。

過去的投資不會白費 未來仍有機會

陳威昌說得很直白：金寶在泰國廠、墨西哥廠都曾替這位客戶生產過低軌衛星產品。但客戶偏好在自己投資的工廠內生產，初期合作結束後，訂單就沒了。

然而他同時指出，Starlink在2026年1月獲FCC批准的Gen2衛星授權總數已達1.5萬顆，期限是2028年12月完成部署。

他的判斷是：「隨著衛星需求量越來越大，客戶投資的工廠產能遲早會不夠，有一天會再啟動委外釋單，過去的投資不會白費。」

但仔細一算SpaceX 目前的進度，自己就能完成

先把數字講清楚，就在昨天（4月14日），SpaceX完成了今年第37次星鏈任務，2026全年累計發射數已經正式突破1,002顆，以現在的發射速度來看，全年估算超過3,500顆。

加上2027、2028兩年的保守估算，SpaceX現有自營產能確實足以應付2028年12月前完成Gen2首批50%部署的法律義務。

實際需求量不只有這些！

SpaceX向FCC申請的完整Gen2星座規模是29,988顆，目前FCC採分批核准策略，已批准15,000顆，剩餘約14,988顆仍在審查中。

但這只是法規層面的表定數字，並非馬斯克真正的野心上限。

更大的變數在於，SpaceX已對外揭露百萬顆衛星建構太空資料中心的長期藍圖，一旦規模推進到這個量級，自營產能勢必出現缺口，委外釋單將從「可能」變成「必要」，這才是金寶未來訂單外溢可能性最大的部分。

金寶本業有撐！力拼獲利提升

衛星是選擇權，但金寶的本業其實正在進行一場扎實的轉型。2026 年的戰略核心不是拼營收，是拼獲利結構：

① 行動收銀機（POS）獨家訂單，泰國＋巴西廠承接 ② SSD模組代工，日系大廠客戶，2026年產能翻倍 ③ 智慧座艙採用 ARM 架構與感測器整合，從硬體跨入系統整合

康舒（6282）：大利多市場都知道

集團另一支箭康舒在台北車展亮相800V高壓電源模組，2-in-1 Combo整合車載充電器（OBC）與 DC/DC 轉換器，符合ISO 26262車規。電動車超快充時代的卡位，此外，在潔淨能源領域，康舒深耕Bloom Energy供應鏈多年，核心供應其燃料電池系統的電源轉換模組，隨著大客戶近期在手訂單量激增，康舒同步受惠。

此外，康舒年初攜手金寶宣布推出專為AI資料中心設計的1MW HVDC（高壓直流）電源系統解決方案。 這項產品直接鎖定全球頂尖雲端服務供應商（CSP）的AI算力需求，是集團從電能轉換跨入AI核心基礎設施的指標性里程碑。

金寶集團銅板股機會浮現！

金寶（2312）與康舒（6282）一直以來都是散戶投資人偏好的「銅板股」，除了具備獲利穩健的特性，更因時不時出現的題材點火，成為波段操作的選擇之一。

即便金寶年初因低軌衛星的消息面衝擊導致股價大幅回檔，但在 AI 浪潮與全球太空競賽的大趨勢下，這場「短線修正」反而讓金寶的布局機會浮現。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：康舒量能噴發、金寶衛星夢碎，但馬斯克野心不止於此，委外只是時間問題！