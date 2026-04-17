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外資一舉調升台達電、聯發科及聯亞目標價 聯亞攻漲停2600元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

美系券商一舉調升台達電聯發科聯亞等三檔目標價。因大幅上修聯亞2028及2029年每股純益（EPS），聯亞開盤直奔漲停板價2,600元。

美系券商上修台達電2026至2028年EPS至44/79/143.7元，以明（2027）年26.5xPE評價，同步升目標。

券商近期通路調研顯示，HVDC電源機櫃需求提前且強於預期，因雲端服務供應商更願意採用新電源架構。另外，觀察AI PSU原材料「功率半導體」價格已上漲逾25%，主因供需極度吃緊，將進一步推升台達電未來幾季AI PSU的ASP。

美系雖下調聯發科今（2026）年獲利預估反映手機疲弱，但上修明年反映AI ASIC業務更強勁的看法。最新預估2026-2028年EPS 51.7/122.7/177.8元，以明年20xPE評價，同步升目標。

針對聯亞，美系券商強調光連接將由scale-out走向scale-up，並由switch端CPO延伸至XPU端CPO，長期將透過規格升級（由70mW / 100mW提升至300mW）拉長InP磊晶與CW雷射需求。上修2028年EPS至45.9元，2029年65.5元，以2029年的59xPE評價，同步升目標。

EPS 聯亞 台達電 聯發科

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