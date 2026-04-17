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辜仲諒砸百億空降台泥...成本均價25元成抄底防線？專家：轉型黑暗期尚未度過

聯合新聞網／ 玩股網
中信金控大股東辜仲諒（圖）斥資逾百億元台幣，取得台泥5%股權，可望成為台泥最大單一股東。圖／聯合報系資料照片
中信金控大股東辜仲諒（圖）斥資逾百億元台幣，取得台泥5%股權，可望成為台泥最大單一股東。圖／聯合報系資料照片

企業轉型本來就不容易，而台泥更是集合了老字號、傳統產業與大公司等挑戰。

從產業結構來看，傳統水泥業本就屬於高度景氣循環與資本密集型產業，當企業進一步推動轉型，跨入新能源或其他新事業時，更容易在短期內承受績效波動。

從2017年張安平接棒並推動台泥往能源轉型以來，積極布局綠能與電池事業，原本被市場視為「第二成長曲線」，然而轉型的成本與時程，遠比想像中來得漫長。

而外在環境的劇烈變化，更進一步放大了台泥的經營壓力。

在股市裡，資本市場資金大幅流向AI相關概念股，使傳產類股相對失血。

在產業面，台泥面對低價進口水泥的競爭加劇，壓縮了當地獲利空間；其次，中國市場需求疲弱，使得既有產能利用率下滑，拖累整體營收表現。

而從2025下半年，台泥更像犯太歲一樣，先是7月遇到三元能源電池廠火災，9月又被剔除出0050成分股。

作為產業需求穩定、能連續配息43年的大型傳產，台泥原本就是存股族會注意的標的，但這五年股價卻沒有長期成長的樣子，反而在2025年一度回測20元防線，上次台泥低於20元已經是2008年金融海嘯的時候了。

以為是長期投資，股價卻倒退18年。對許多偏好穩健配息的投資人而言，這樣的走勢絕對是一場耐心與信心的雙重考驗。

不過就在4月8日台泥公告，自去年底至今年3月底止，辜仲諒透過自有資金約81.56億元，搭配借貸資金20.1億元，合計投入逾百億元，自公開市場買進約4.06億股，持股比例達5.26%，一舉躍升為台泥單一最大股東。

根據媒體估算，辜仲諒買進的均價約在25.03元左右，因此也有說法戲稱這是所謂大戶進場的「辜仲諒防線」。

然而，大戶進場是否能當作信心加持來看待呢？扣除掉去年一次性的意外事件如三元大火（不要再來第二次了）、被踢除0050（也代表可能有回歸0050利多），台泥是否至少度過了最黑暗的時刻？

現實是，根據台泥法說會簡報，排除單次非經常性損益來看，本業還是在惡化，2025 Q4 營收年減17.5%、毛利減34.5%，營業淨利率更是從14.3% 腰斬到7.7%。

這是水泥本業的包袱，畢竟水泥原本就是重資產、高固定成本（原物料、能源）的產業。

當能源成本上升，中國市場水泥需求疲軟，即使台泥選擇主動「產能及人力優化」（裁員縮廠），認列了49.7億損失，問題也不會在短期內消失。即使台泥還是有土耳其/葡萄牙市場，但匯率又是一種地理分散策略的隱性代價。

以股淨比河流圖來看，台泥4月每股淨值31.75元，以股價25.4元來看，0.8倍股淨比乍看便宜，也代表市場認為台泥不值帳面價值。

事實上台泥從去年淨值就從31.91元滑落，趨勢需要持續追蹤。如果中國水泥資產繼續提列減損，每股淨值還會繼續下降，所以市場目前也只願意八折買台泥的資產。

本業尚未擺脫逆風，企業轉型的成果也尚未完全顯現。只以淨值或大股東進場作為投資依據，仍存在一定風險。

不過，台泥仍展現出傳產龍頭的韌性。即使是本業虧損逆風的年度，仍努力維持配息，擠出每股0.8元的現金股利。

對於重視現金流的投資人而言，這代表企業仍具備一定的現金創造能力，也反映管理層回饋股東的意願。

綜合來看，「辜仲諒空降台泥大股東」的新聞，投資人與其解讀為大戶抄底反彈訊號，單純當作信心指標較適合。

所謂「辜仲諒防線」25元成本區，或許能在心理層面形成支撐，但股價是否真正回升，仍取決於基本面的改善速度。

對投資人而言，當前的台泥資產價值提供了下檔保護，但產業與轉型的不確定性，則限制了上漲空間。這樣的標的，或許不適合追求短線爆發，但仍可能是一個需要時間消化難題的長期選擇。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台泥淨值打八折正划算，辜仲諒百億買超成最大股東，跟著大戶抄底好時機？

台泥 辜仲諒

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