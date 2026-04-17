超級財報周登場 法人看好美股及台股基本面

美股、台股都進入財報公布密集期間，台積電（2330）端出亮麗成績單，但如預期的利多出盡，早盤處於下跌。不過法人持續看好台股及美股的企業獲利表現，建議仍可逢低分批布局。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國最新財報季展開，根據FactSet預估，S&P 500指數首季獲利預估年增達12.6%，將是連續第六季雙位數成長，為2011年以來最長紀錄，顯示美股企業基本面仍持續穩健。整體而言，歷史經驗仍顯示，地緣紛擾不會影響美股長期4月下旬即將進入科技巨頭的超級財報周表現。本周由台積電打頭陣，下周開始則有美股科技巨頭輪番上陣，預期超過半數的EPS年增長率都可望達雙位數。

凱基投信指出，AI供應鏈需求持續暢旺，市場無不關注科技巨頭的AI變現能力與資本支出續航力，隨著財報開出，成績優於或合乎市場預期的企業，將有更高機會獲市場青睞。只是中東戰事開打以來，情勢演變詭譎多變，建議在參與科技趨勢紅利的同時，適度做好股債資產分散配置，以應對地緣政治風險引發的市場波動，在維持成長動能的同時也能兼顧降低波動，達成穩健配置的效果。