「股后」穎崴晉升萬元俱樂部！股王股后再掀比價行情

不受台積電（2330）法說會後股價短期修正干擾，台股股后半導體高階測試座大廠穎崴（6515）今日順利晉升萬元俱樂部，早盤來到10,300元，並一路上攻。台積電長期仍持續看好AI驅動半導體先進製程供不應求，穎崴ㄧ線國際客戶也多採用先進製程營收占比已超過七成，穎崴晉升萬元俱樂部也激勵股王信驊與股后穎崴再掀比價行情，帶動市場信心。

穎崴基本面穩健先前已吸引挪威主權基金買進，2025年時獲得挪威央行主權基金加碼持股已逾5%。法人指出，此舉象徵看好AI相關前景成長機會，穎崴已成為一線AI國際大廠指定配合的夥伴。

穎崴2025年曾公告，花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行（Norges Bank）投資專戶，於2025年03月03日起至今年09月02日止，經由集中市場取得增加2,017,000股，占公司已發行股份總額5.595%。

統計顯示，穎崴股價從「千元」漲到「5,000元」翻倍成長主要發生在 2024 年下半年至 2026 年初，花費時間大約為 1 年又 5 個月。回顧過往穎崴股價2024 年 8 月首度突破千元，後續再從5,000 元衝到 10,000 元僅僅花費不到 1 個月的時間。

穎崴股價狂飆，先前已公告因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，自結3月每股稅後純益8.01元。

穎崴自結3月單月歸屬母公司淨利2.86億元，年增45.92%，單月每股稅後純益8.01元優於去年同期。