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台積電回測5日線！台股開高翻黑37,000點保衛戰開打 股后穎崴直上萬元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

中東局勢降溫、川普釋出談判正向訊號，激勵美股四大指數昨夜續收高；惟台積電（2330）法說利多過後，ADR回落3.13%，拖累台指期夜盤回跌506點、報37,143點。

17日，5月台指期首當其衝，開盤下挫504點、報37,145點，隨後台股開高小漲13.64點、報37,145.66點，但在台積電開低報2,055元之下，大盤旋即翻黑急跌逾250點、探至36,872.66點，盤面倚靠聯發科（2454）、聯電（2303）、致茂（2360）等電子要角領軍抗空，37,000關保衛戰開打。值得關注的是，股后穎崴（6515）開盤即登上萬元、衝上10,285元歷史新高，榮登台股第二檔萬元股。

盤面上，五大權值股開盤漲多跌少，台積電開低30元、報2,055元，並持續下探至2,045元，日月光投控（3711）隨之開低跌逾1.5%；台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科雖聯袂開高，惟台達電反壓同步增強，一度翻黑。

回顧台股16日表現，台積電拉尾創收盤新天價2,085元，大盤連5個交易日創高，刷新盤中37,135.55點、收盤37,132.02點雙高紀錄，終場漲409.88點、漲幅1.12%，但成交值收斂至8,867.92億元。三大法人買超億元，包括外資買超億元、自營商買超億元，投信則賣超億元。

法人指出，台股突破三角收斂後續強攻，資金動能仍在，惟日KD進入超買、短線震盪恐加劇；所幸周KD黃金交叉撐盤，只要守穩前高，多頭格局未變。選股聚焦AI伺服器光通訊、PCB升級與半導體族群，受惠規格提升與資本支出擴大，拉回仍可擇優布局。

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不受台積電（2330）法說會後股價短期修正干擾，台股股后半導體高階測試座大廠穎崴（6515）今日順利晉升萬元俱樂部，早盤來到10,300元，並一路上攻。台積電長期仍持續看好AI驅動半導體先進製程供不應求，穎崴ㄧ線國際客戶也多採用先進製程營收占比已超過七成，穎崴晉升萬元俱樂部也激勵股王信驊與股后穎崴再掀比價行情，帶動市場信心。

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