台積電回測5日線！台股開高翻黑37,000點保衛戰開打 股后穎崴直上萬元

不受台積電（2330）法說會後股價短期修正干擾，台股股后半導體高階測試座大廠穎崴（6515）今日順利晉升萬元俱樂部，早盤來到10,300元，並一路上攻。台積電長期仍持續看好AI驅動半導體先進製程供不應求，穎崴ㄧ線國際客戶也多採用先進製程營收占比已超過七成，穎崴晉升萬元俱樂部也激勵股王信驊與股后穎崴再掀比價行情，帶動市場信心。

2026-04-17 09:44