摩根士丹利及高盛相繼調高台積電今年目標價至2,588及2,750元

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）財報交出亮麗成績，並於法說會上調營收展望。各家外資券商紛紛上調目標價，其中摩根士丹利證券將台積電目標價調高至每股2,588元；高盛證券目標價則在每股2,750元。

根據路透報導，摩根士丹利證券表示，台積電預期2026年第2季度營收較前季成長10%，高於市場普遍預期的5%-10%增幅。儘管PC和智慧手機需求疲軟，且存在一些宏觀不確定性，但AI需求依然非常強勁。台積電還將全年成長預期上調至30%以上，較先前預期的「接近30%」上修，因此，摩根士丹利證券將台積電今年營收預測上調至年比成長36%（以美元計）。

高盛證券則表示，台積電在強勁的AI趨勢動能帶動下，前景持續看好。台積電受惠於平均銷售價格（UTR）上漲及生產效率的持續提升，2026年第1季度毛利率高於原先預估及市場預估。

台積電股價今天盤初下跌1.68%，報每股2,055.00元。