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台積電法說報喜ADR跌3% 投顧：展望佳「台股無須恐慌」

中央社／ 台北17日電
台積電。路透
台積電。路透

美股4大指數收紅，台股16日收37132.02點，再創新高；台積電法說報喜，但台積電ADR跌3.13%，台指期盤後跌逾500點，投顧分析，台積電長期資本支出、展望優於預期，台股期貨下跌應為正價差收斂，無須恐慌。

以色列與黎巴嫩同意暫時停火，美國總統川普（Donald Trump）表示美國與伊朗本週末可能再度會談，市場認為中東戰爭最壞時期已過，美股主要指數今天收紅，標普與那指連續第2天創新高。

道瓊工業指數漲115點或0.24%，標普500指數小漲18.33點或0.26%；那斯達克指數上漲86.68點或0.36%，費城半導體指數揚升90.06點或0.97%。

輝達股價下跌0.26%至198.35美元，台積電ADR（美國存託憑證）下跌3.13%，至363.35美元。台股期貨夜盤下跌506點，跌幅1.34%，收在37143點。

AI需求強勁，晶圓代工廠台積電第1季賺進超過2個股本，第2季展望樂觀，預估美元營收將再成長1成。董事長魏哲家報喜，全年將成長超過3成，優於預期，且為滿足客戶需求，台積電罕見在台灣、美國和日本擴增3奈米產能。

大立光傳出切入共同封裝光學（CPO）領域，董事長林恩平表示，還不能稱為CPO，只是FAU（光纖陣列）這一端，目前準備送樣取得客戶認證。

台股16日盤中高點至37135.55點，寫盤中歷史新高，終場漲409.88點，收37132.02點，再創收盤新高，漲幅1.12%，成交金額新台幣8867.92億元，台股市值超越英國，躍居全球第7大股市。

投顧分析，儘管台積電ADR下跌，台積電法說會上釋出的長期資本支出與營收展望均優於預期，相關拉回應為獲利了結的正常換手現象，台股期貨收盤下跌506點，推估與現貨價格相比的正價差收斂，非實質利空，投資人無須過度恐慌。

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