聯發科市值 重返3兆元

對於台新新光金控旗下元富證券、台新證券的系統交易異常導致的問題交易，金管會證期局副局長黃厚銘今日指出，根據台新證券通報，有9千多筆交易有問題；外傳錯帳金額超過17億元，黃厚銘未予證實，僅表示以前券商的交易系統出問題，沒發生過這麼多筆問題交易，台新證券因無法如期在T+2的時限內完成錯帳筆數跟金額正確的統計數字，證交所依法會處以10萬元的罰金。

2026-04-16 18:57