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聯發科市值 重返3兆元
台股昨（16）日改寫歷史新頁，加權指數站上37,132點天價，權值股市值排名出現洗牌。統計昨日市值前十大個股，聯發科（2454）因市值回升至3兆元之上，擠下鴻海晉升第三大，另台光電飛越富邦金，排名晉級至第六。
另從單日市值增加前十強來看，前三名均超過千億元，昨日由聯發科單日暴增1,684億元居冠，其次為台達電增加1,558億元，第三台積電增加1,296億元。
台股昨日市值前十大中，台積電、台達電續居一、二。台積電昨股價創下2,085元收盤新高，單日市值增加1,296億元，推升總市值突破54兆元大關達54.06兆元，創新高。台達電再增1,558.5億元，總市值達4.79兆元。
聯發科昨日大漲105元收1,895元，推升總市值回升至3.03兆元，排名上升至第三。鴻海跌0.5元收207元，市值減少69.8億元，名次降至第四。日月光投控昨市值增加177.8億元，總市值突破2兆元達2.003兆元，排名第五。
台光電市值日增89.6億元，總市值成長至1.374兆元，超越富邦金的1.371兆元升至第六；八至十大分別為廣達、國泰金、智邦，總市值分別為1.23兆、1.2兆、1.14兆元。此外，聯電昨日漲停，市值單日增加779.9億元；同樣攻上漲停的載板大廠南電，市值單日大增420億元。此外，受惠於AI伺服器商機的奇鋐、廣達、創意及智邦，單日市值增長規模也都在364億至451億元間。
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