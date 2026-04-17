股王創天價 股后衝萬元 千金股增至44檔

台股昨（16）日站上歷史新高，高價股族群成為人氣焦點。不僅股王信驊（5274）、股后穎崴雙雙改寫新天價，千金股俱樂部再添三檔生力軍，總檔數擴張至44千金，刷新台股歷史紀錄。

法人分析，這波「千金潮」不僅代表市場對高成長產業的極度認可，更象徵台股評價（P/E）正進入結構性向上修訂期。

台股44千金新紀錄

信驊昨日盤中股價最高衝至14,890元，再度提高台股天花板，終場大漲605元，以14,480元作收，漲幅4.3％。市場高度關注信驊是否能在短線多頭慣性下，挑戰成為台股史上首檔抵達1.5萬元個股。

緊隨其後的股后穎崴同樣展現噴發力道，昨日大漲755元收9,820元，漲幅高達8.3％ 。法人指出，穎崴受惠半導體測試需求強勁，最快今日有望挑戰萬元大關，成台股史上繼信驊之後，第二檔晉身「萬元股」個股。

昨日千金股新增三名成員，包括散熱模組廠雙鴻、伺服器機殼大廠勤誠及電池模組龍頭AES-KY。雙鴻終場上漲7.5％收1,045元，勤誠與AES-KY分別收在1,020元與1,015元，站穩千元大關。法人指出，這三檔標的成功晉階，反映出AI伺服器規格升級帶動的零組件商機，持續為資金追捧核心。

法人表示，台股目前具備五大核心驅動力，一是軋外資行情，外資軋空手與軋空頭力道仍有後勁。二是台積電估值重估，市場預估台積電今年每股獲利（EPS）可達96元、明年125元滾動計算，將帶動整體半導體評價上修，外資圈目標價最高甚至喊上3,030元。第三是匯率環境轉優，新台幣匯率由32元回升至31.6元附近並突破季線，吸引國際資金流入股市。第四，基本面強勁，台灣3月出口連29紅。第五，原物料利差擴大，第2季原物料利差行情有利傳產獲利擴張。