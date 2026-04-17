台股飆37K 創六大驚奇…法人：留意七反轉訊號

台股昨（16）日隨美伊戰事利空鈍化、市場押寶台積電（2330）法說會釋出利多的強烈預期，盤中最高觸及37,135點，終場大漲409點收37,132點，為台股史上首次站上37,000點大關，更一口氣寫下六大驚奇。

台股六大驚奇，一是指數新高。集中市場加權指數盤中最高37,135點、收盤37,132點，櫃買指數盤中最高366.27點、收盤365.96點，均同步創高；二是市值創高，上市市值噴發至121.12兆元，櫃買市值9.89兆元，上市櫃合計總市值衝破130兆元，達131.01兆元，改寫歷史新篇章。

三是權王台積電股價與市值創高，股價終場收2,085元，市值突破54兆元關卡，達54.06兆元。四是股王信驊股價創高，大漲605元收14,480元。五是千金股首度擴增至44千金新高。六是台指期飆漲660點至37,645點創高，與現貨正價差達512點。

台股昨開高後一度出現短多出場，但隨即震盪拉高，終場大漲409點收37,132點，成交值略減至9,273億元。外資持續回補買超440億元，自營商買超118.4億元，投信則是賣超27.4億元，合計三大法人買超531.1億元。

法人認為台股創高後，上檔不必設限，但也應留意漲多震盪風險。富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國等提醒，投資人應密切觀察「七大反轉指標」，作為獲利了結或調整持股的參考依據。七大指標包括，一、乖離率檢視：前高35,579點跟年線乖離率41.58％，換算本波高點與年線的距離則是到37,786點。二、目標價推算：若台積電目標價以2,450元計算，加權指數短線上看39,456點。

三、關鍵支撐位：前波高點35,579點具備強力支撐，若失守需提防型態轉弱。四、技術面修正：目前日KD指標在95以上超買區鈍化，若K值跌破80，則代表進入回檔修正期。

五、匯率與資金流：新台幣匯率需維持在季線附近，若急貶恐導致外資撤離。六、籌碼集中度：觀察外資單日賣超是否超過千億元規模。七、市場情緒指標：若單日出現150至200檔股票漲停，代表過熱，短線噴發恐告段落。