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外資掀台積電目標價上修潮

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台積電16日法說會釋出優於市場預期的展望。 路透
台積電16日法說會釋出優於市場預期的展望。 路透

台積電（2330）昨（16）日法說會釋出優於市場預期的展望，內外資法人於法說會後，第一時間調高看法，滙豐證券與法巴證券分別上調目標價至2,800元及2,520元，其中，滙豐證券短短兩天內即二度調升台積電目標價。

台積電後市動能優於預期，一般預料，將掀起新一波目標價上修風潮。

滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電首季營運不但優於預期，本季營收展望也比原先預期的季增8%高，顯見成長動能將一路延續。

基於持續看好台積電在技術領先地位及優於同業的定價能力，加上反映第2季營收強勁指引及全年美元計價營收上修，李宜家最新看法維持台積電「買進」評等，目標價由2,700元上調至2,800元，暫居內外資第二高價。

法巴證券同樣基於台積電釋出優於預期的正向展望，估計今年就將大賺逾一個股本，上調今年每股純益（EPS）至100.9元，持續看好台積電並給予「優於大盤」評級，目標價由1,990元大升至2,520元。

美銀證券半導體產業分析師劉宇喬表示，台積電強勁的營運展望帶動全年營收目標上修，在營收與資本支出展望正向、且具備先進製程領先優勢的支撐下，目前評價具吸引力，因此建議「買進」，目標價維持2,530元不變。

台積電 營收

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