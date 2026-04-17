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就市論勢／硬體規格升級 點亮商機

經濟日報／ 楊孟喬（統一經建基金經理人）

盤勢分析

美股受惠中東停火消息迎來一波反彈，其中又以費城半導體指數表現最強勁，主要由輝達與Meta等AI龍頭股帶頭領漲。相較之下，其他指數走弱，主因中東局勢造成油價波動，壓抑消費者信心並加深通膨疑慮。

然而，AI已被視為剛性需求，加上四大雲端服務供應商今年資本支出投入方向明確，持續為半導體產業提供強力支撐，長線趨勢不變。

台股方面，4月消息面好轉，市場資金明顯出現回流態勢。加上台股與費城半導體指數高度連動，美股AI板塊創高同步提振市場信心。台積電（2330）法說會釋出的展望與財測不僅為今年半導體景氣定調，也有望進一步確立台廠在全球AI供應鏈中的領先地位。整體而言，台股在法人資金陸續回補與AI權值股走強帶動下，基本面展現韌性，後市可期。

投資建議

　

展望後市，今年投資主軸仍聚焦於四大雲端服務供應商持續擴張帶動的硬體規格升級。中東局勢與川普相關言論仍可能造成短期市場波動，但影響逐漸鈍化，實質衝擊有限，若遇拉回可擇優分批布局。

消費者 台股 輝達

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