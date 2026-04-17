國泰證「AI 預警仙股」 阻詐

近年金融詐騙手法日益翻新，特別是透過社群網路、通訊軟體鼓吹投資海外仙股，利用資訊落差與市場不透明性誘騙投資人，成為高度關注的風險議題。3月底，再度傳出美國那斯達克交易所MGN疑似遭不明人士有意操作，吸引投資人進場後短時間內劇烈波動，股價從4美元跌至不到1美元，衍生投資損失爭議。

面對層出不窮的詐騙樣態，國泰證券秉持「防詐、阻詐、識詐」三大方針，運用大數據風險交易控管系統、反詐騙暨申訴專線、金融知識教育課程等具體作為，全方位強化金融安全防護網。

鑒於國內接連發生海外仙股相關詐騙事件，國泰證券積極導入先進AI科技，結合大數據分析、機器學習模型與專家實務經驗，建置「AI預警仙股系統」，透過異常偵測技術，全天候監控海外市場標的之交易量、價格波動及成交結構等關鍵指標，並整合客戶庫存標的、交易行為模式、虧損幅度等多面向資訊，構建具預測性的AI風險評估模型。

自2025年起系統偵測範圍已完整覆蓋全香港交易市場，並於2026年擴大至美國市場，藉由更大規模的市場資料與即時交易資訊進行風險模型訓練，使預警準確度與反應速度大幅提升。

國泰證券「AI預警仙股系統」，可於市場波動前二個月即啟動預警機制，並透過電子郵件與簡訊發送風險警示，藉由客戶在投資動機形成階段即介入提醒、引導交易行為調整，有效攔阻近80%客戶加碼同檔仙股，更成功引導90%客戶於接獲提醒後選擇賣出持有部位。

國泰證券表示，透過AI持續學習市場與客戶行為軌跡，預警機制能發揮事前防護功能，協助客戶提前識別可疑風險，避免落入金融詐騙陷阱。

面對快速變化的市場環境與詐騙手法，國泰證券將持續深化AI在金融防詐上的應用，以創新科技與社會責任為核心，守護投資人資產安全，打造更即時、更具韌性的防護體系，致力於成為「最有溫度的AI券商」。