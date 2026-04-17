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買盤力挺中小股 聚光
加權指數昨（16）日再創高，本周來上漲4.84%，觀察同期間代表中小型股的富櫃50指數周漲6.24%，不僅贏過大盤，也贏過代表大型股的台灣50指數5.03%，其中近五個交易日來三大法人買盤力挺環球晶（6488）、金居、力旺等11檔備受市場關注。
根據CMoney統計至昨日，三大法人近五日買超金額在10億元之上的富櫃50指數成分股有環球晶、金居、力旺、高技、穩懋、台燿、聖暉*、中美晶、雙鴻、華星光、頎邦。
進一步檢視族群分布，半導體股占多數有六檔，涵蓋矽智財、矽晶圓、驅動IC封裝、砷化鎵及無塵室工程，至於電子零組件PCB相關有三檔、散熱一檔、光通訊一檔。其中三大法人買超環球晶68.97億元最多，其次為金居、力旺。
在三大法人買盤進場提供籌碼面的穩定力量，推升力旺、華星光、穩懋、台燿及金居昨日收盤價都改寫掛牌來新高。
中信上櫃ESG 30經理人張圭慧指出，AI進入新階段、算力需求更強，半導體產業有望進入新一輪成長周期。
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