台新證券系統交易出包 證交所依法可先裁罰10萬元

對於台新新光金控旗下元富證券、台新證券的系統交易異常導致的問題交易，金管會證期局副局長黃厚銘今日指出，根據台新證券通報，有9千多筆交易有問題；外傳錯帳金額超過17億元，黃厚銘未予證實，僅表示以前券商的交易系統出問題，沒發生過這麼多筆問題交易，台新證券因無法如期在T+2的時限內完成錯帳筆數跟金額正確的統計數字，證交所依法會處以10萬元的罰金。

台新新光金旗下兩家券商在一個星期內連續出包兩次，14日的系統問題造成客戶的重複下單，甚至恐爆出違約交割，黃厚銘強調，台新證券已對外聲明，會全額承擔客戶的損失，但由於有些交易的認定，公司還在和客戶之間確認，因此迄今只能向金管會報告有問題的筆數，但無法確認金額；黃厚銘指出，證交所會將7日與14日兩次系統出錯的案情一起調查，以得到完整的調查結果報告，並呈報金管會。

而對於電腦系統出包的原因，黃厚銘說，4月7日的問題在於合併之後的系統中後台沿用元富證的中後台，因此當天有許多原來台新客戶湧入之後造成中後台的資料庫效能滿載；至於14日的當機，則已確認有一系統異常，導致客戶成交回報停頓，也因此造成重複下單問題。黃厚銘指出，這些錯帳用反向沖銷損失的金額，台新證券將全額承擔，等交易所完成調查報告之後，也會據此要求全體券商要強化資訊系統避免再發生類似問題。