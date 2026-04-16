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台新證錯帳風暴擴大！未如期完成申報 恐吞10萬罰金

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台新證券錯帳風暴擴大。證期局副局長黃厚銘說，台新證初估錯帳筆數9,000筆，但因須與客戶逐筆釐清，未在16日完成申報錯帳作業，已違反證交所規章，最重恐處10萬元違約金。

這也是券商首度因程式異常，出現大規模錯帳的案例。台新證9,000筆錯帳筆數也刷新紀錄。

金管會指出，台新證券4月7日與4月14日接連發生系統異常，證交所原已進行查核，但因14日再度出包，將併案擴大檢視，待完整釐清兩起事件的發生原因、影響程度及責任歸屬後，再回報證期局，作為後續處置依據。

黃厚銘說，4月7日為合併首日，大量台新證客戶湧入，因沿用元富證中後台系統，導致系統負載過高、回應變慢；4月14日則為程式異常，造成成交回報停頓，投資人誤判未成交而重複下單，進而產生大規模錯帳。

針對外界關注錯帳金額傳出上看17億元，黃厚銘說，因涉及盤中價格波動及與客戶逐筆認定，目前仍難以精算，須待與客戶逐一確認後，才能得出確切數字。

他說，依證交所規定，台新證得在16日（錯帳後兩日內）向證交所申報錯帳金額，但16日只有初估數字，顯示未能在期限內完成申報，依規定證交所可對台新證處最高10萬元違約金。

此次重複下單導致的錯帳案件，台新證券也不會申報投資人違約交割，而是由券商先行墊付並進行錯帳沖銷處理，確保不影響市場交割穩定。

對於是否開罰，黃厚銘說，須待證交所查核報告，了解系統異常原因、影響程度，依違規情節輕重做處理；同時也將藉此案強化券商監理，避免類似事件再度發生。

黃厚銘說，錯帳認定原則明確，只要交易內容非投資人原本下單本意，即可認定為錯帳，後續將依交易紀錄還原事實，並以有利投資人方式處理。

金管會 證交所 券商

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