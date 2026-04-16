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台股再創新高 外資買超440億元加碼高股息ETF…拋面板雙虎
美伊談判露曙光，投資人看好台積電法說會利多，台股今天再創新高，終場上漲409.88點，收在37132.02點，外資買超新台幣440.07億元，其中加碼群益台灣精選高息（00919）4萬1246張居冠、國泰永續高股息（00878）4萬34張排第2、聯電3萬3873張第3。
台股今天漲409.88點，收在37132.02點，成交值8867.92億元。三大法人外資及陸資買超440.07億元、自營商買超118.45億元，投信賣超43.3億元，合計買超515.22億元。
外資買超前10名除了群益台灣精選高息、國泰永續高股息、聯電，其餘依序為台新新光金、南亞、台塑、元大台灣價值高息（00940）、大華優利高填息30（00918）、彩晶、臺企銀。
外資賣超前10名依序為群創、友達、毅嘉、群益優選非投等債（00953B）、恩德、主動國泰動能高息（00400A）、群益證、仁寶、鴻海、富邦科技（0052）。
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