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證交所推出「反詐終極密碼挑戰」 邀請全民提升防詐能力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所於上周推出「5D反詐行動｣第三波「凍ㄟ！先Check一下！」宣傳，並同步推出全新改版的「證券反詐騙聯防行 Don't 專區」，相關宣傳已於電視、公車、計程車、平面及數位媒體平台曝光，提醒社會大眾遇到新的訊息「凍ㄟ！先Check一下！」。

為將「凍ㄟ！先Check一下！」轉換為民眾實際查證的動作，證交所推出「反詐終極密碼挑戰活動｣，於臉書、LINE、新聞網站及證券商網站、APP等平台釋出10組反詐密碼，自4月16日至5月15日邀請全民參與，完成任務即可參加抽獎。證交所表示，本次活動目的是希望能將「凍ㄟ！先Check一下！」由口號變成一個行為反射，讓民眾清楚的意識到，遇到陌生訊息，最該做的就是停下來，好好查證。

為深化民眾執行查證的動作，每個證交所的反詐宣傳Banner，都帶有一組密碼，引導民眾進入網站填入看到的密碼數字。本次活動設計之10組反詐密碼即代表著10次抽獎機會，每輸入一組正確的反詐密碼，即可獲得一次抽獎機會。證交所也攜手證券商共同反詐，活動設計有「證券商加碼獎｣，凡民眾透過證券商推廣之連結路徑登入網站輸入反詐密碼，可同時享有「證券商加碼獎」與原有精選好禮之抽獎機會，本次活動合計提供逾400個獎項，獎項豐富。想了解更多，現在就上「反詐終極密碼挑戰活動｣網站及證交所臉書粉專瞧瞧吧！

反詐終極密碼挑戰活動 https://act.twse.com.tw/Anti-FraudCode/

臺灣證券交易所臉書粉專 https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp

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