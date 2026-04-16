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量價榜熱股一次看！聯發科連4漲還在衝？奪成交值亞軍背後動能揭密

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股16日續創高，大盤在台積電（2330）拉尾收新高與三大法人持續買超515億元推升下，終場大漲409點，收在37,132.02點歷史天價。聯發科（2454）扮演多頭旗手，憑藉ASIC與車用長線動能，加上三大法人連3日聯手買超8,737張，股價強彈近6%，奪下成交值亞軍並重登市值三哥寶座。

從成交值觀察，台積電在法說前夕量縮小漲5元，仍以662.71億元穩居成交值王，並以收盤2,085元再寫歷史新高；聯發科則以309.56億元居次，股價收1,895元、單日大漲5.87%，貢獻大盤約55點，成為推升指數關鍵主力。其餘成交值前十名依序為穩懋（3105）、國巨*（2327）、旺宏（2337）、聯電（2303）、華星光（4979）、台達電（2308）、景碩（3189）與台玻（1802），顯示資金持續聚焦半導體、光通訊與電子零組件族群。

成交量方面，面板雙虎仍為市場人氣核心。友達（2409）以64.9萬張蟬聯成交量冠軍，股價續漲3.24%、至20.7元；群創（3481）則以55.7萬張居次，但股價小跌1.27%、至27.25元，呈現量增價分歧。其餘量能前十名包括元大台灣價值高息（00940）、主動統一台股增長（00981A）、聯電、台玻、元大台灣50正2（00631L）、富采（3714）、凱基台灣TOP50（009816）與旺宏，ETF與電子股交錯，反映市場多元資金布局。

基本面來看，聯發科營運動能逐步轉強。3月營收達632.19億元，月增62%、年增12.9%，創單月新高；第1季營收1,491.5億元，雖略呈季減，但仍落在財測區間內。法人指出，隨AI ASIC布局發酵，2026年相關營收貢獻可望達10億美元，2027年進一步放大至數十億美元，占比上看二成，將成為中長期第二成長曲線。

不過，短線仍存在壓力。外資認為，聯發科目前僅有單一Google ASIC專案，短期難以顯著挹注獲利，加上智慧手機市場需求保守與記憶體成本上升，壓抑整體投資信心；但隨2027年ASIC量產與車用半導體布局開花結果，長期成長趨勢仍具吸引力。

整體而言，在台積電續創高、三大法人買超逾515億元推動下，台股量價結構健康，資金明顯聚焦具成長題材與高流動性標的。聯發科領軍的高階晶片與AI概念股，持續扮演盤面主流。

台股 聯電 台積電

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