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證交所舉辦IFRS S2實作工作坊 助力上市公司接軌IFRS永續揭露準則

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

因應全球永續揭露趨勢，金管會發布我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖將上市上櫃公司依資本額規模分三階段適用IFRS永續揭露準則，為協助自2027年適用的第二階段公司（資本額達50億元以上未達100億元）能順利接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所與櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所今（2026）年再次共同舉辦IFRS S2實作工作坊，將在台北新竹高雄辦理四場次實作課程，首場活動於5月6日正式登場，第二階段及有意願提前準備的上市櫃公司可把握機會踴躍報名。

這次工作坊授課對象鎖定上市櫃公司IFRS永續專案小組成員，課程設計兼具理論與實務，包括介紹如何由IFRS S2實務指引連結至揭露範例，並就現行永續資訊與IFRS S2的差異分析、公司因應氣候風險與機會之策略及財務影響、氣候韌性的情境分析等，邀請四大會計師事務所專業講師進行實務編製流程之講解與實作演練，透過手把手實作教學，協助企業在現有永續報告書所揭露TCFD及溫室氣體盤查等資訊之基礎上，完成IFRS S2揭露。

這次宣導會自4月17日上午10時起開放網路報名，公司報名請至證券暨期貨市場發展基金會網頁：上市公司(https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=797)、上櫃公司(https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=798)。另外，目前已對外發布「IFRS S2實務指引」、10個行業的『IFRS S2揭露範例』及一個簡易版揭露範例等，並放置於接軌IFRS永續揭露準則專區(https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/practicalGuidance/PG_example)，提供企業完整參考資源。

證交所表示，接軌IFRS永續揭露並非從零開始，而是整合既有永續資訊，呈現企業在因應風險與機會下的策略與成果。面對永續揭露新時代，公司可善用既有資源與跨部門協作，並依循比例原則規劃揭露內容，避免過度投入成本，證交所將持續舉辦相關宣導課程及提供接軌專區資源，協助上市櫃公司與國際接軌，邁向永續之路。

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