獨／台新證錯帳金額揭曉！竟超越17億元、筆數創紀錄 公司4點因應

台新證券16日再次就近期系統功能異常，所造成客戶之不便，謹再致上最深歉意，並發布四點聲明，據了解，逾9,000筆的錯帳筆數已經創下台股史上新紀錄，至於申報錯帳總額超越17億元，也比原先市場預估的1億元還高出許多。

據了解，台新證券從事發日開始計算錯帳金額，首日14日申報了2,000多萬元、第二天15日申報約3.7億元、第三天16日趕在最後申報期限前，又增加了13億7千多萬，換言之，三天的錯帳申報金額加總高達17.6億元以上，以金額來說，過去外資下單曾有更大的錯帳發生，但台新本次出包的對象多為自然人，因此在「筆數」上刷新台股歷史，「金額」上則尚未超越過去紀錄。

市場也傳出台新證券當前內部款、券情況仍「一團亂」，因此未趕在今天10點前申報的錯帳，則不能依規反向沖銷，只能與投資人私下協商、賠償。至於台股連四天刷新歷史新高，加權指數今日更首度站上37,000大關，台新證券將錯帳反向沖銷後是否反倒賺錢？證券圈人士分析是「很有可能」。

台新證券針對該事件以四點回應外界，並說明因應處理情形說明如下：一、4月14日委託回報及成交回報系統異常，當日已即時啟動應變措施並進行緊急修復，並於當日中午12時17分系統已恢復正常運作。二、台新證券交易平台主要功能目前均已恢復正常，部分定期定額功能尚在進行調修，將另行公告恢復時間。

三、針對4月14日受影響客戶，台新證券積極協助客戶釐清交易，並依循最有利客戶之方式處理，整體申報錯帳筆數粗估約9,000筆，因錯帳反向沖銷產生之損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損害。四、針對系統異常之原委，台新證券將全力配合主管機關查核，並深刻檢討改善，且負起應盡之責任，全力維護投資人權益與市場秩序。