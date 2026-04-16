三大法人買超515億元！台股連5日創高衝過3萬7 台積電「績」情待續

台股16日由聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）扮演多頭前鋒，千金軍團、散熱與PCB、光通訊等族群強勢助攻，加上台積電（2330）拉尾寫2,085元收盤新天價，集中市場指數連5個交易日創高，再度刷新盤中37,135.55點、收盤37,132.02點雙高紀錄，終場漲409.88點、漲幅1.12%，惟成交值收斂至8,867.92億元。三大法人續買超515.22億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超440.08億元，投信賣超43.3億元；自營商買超（合計）118.45億元，其中自營商（自行買賣）買超21.71億元、自營商（避險）買超96.75億元。

盤面上，台積電今日開平盤2,080元，盤中在法說前漲多壓力下，股價一度翻黑回探2,055元，但午後買盤轉趨積極，終場翻紅上漲5元、創2,085收盤新高價，貢獻大盤漲點約40點。

台積電盤後也公布今第1季營收359億美元，超越公司預估高標，EPS達22.08元創新高，優於市場預期，單季毛利率來到66.2%、營益率58.1%皆優於公司預期。

此外，聯發科盤中觸及1,930元，終場漲5.87%、收1,895元，貢獻大盤約55點，為今日漲點最大貢獻者；台達電不遑多讓，漲3.36%、收1,845元新天價，貢獻大盤近50點。聯電成交量暴衝至28萬餘張，股價強鎖漲停68.3元，終場還有超過2.3萬張買單在排隊，驚艷市場。

另，台股今日再度創下44千金新紀錄！其中，包括信驊（5274）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、健策（3653）、力旺（3529）、台光電（2383）、創意（3443）、嘉澤（3533）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、致茂（2360）、台達電、雍智科技（6683）、竑騰（7751）、竹陞科技（6739）、萬潤（6187）等16檔盤中皆創下新高價。股王信驊收14,480元、股后穎崴收9,820元。