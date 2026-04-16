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台積電2085元創下收盤新高 台股收37132點再締新猷

中央社／ 台北16日電
台股14日在台積電股價創2040元新天價下同步走高，盤中上揚逾700點，突破36200點關卡。中央社
台股14日在台積電股價創2040元新天價下同步走高，盤中上揚逾700點，突破36200點關卡。中央社

美國與伊朗考慮將停火再延長2週，以爭取更多時間談判，帶動台股今天盤中達37135.55點，寫盤中歷史新高，終場漲409.88點，收37132.02點，再創收盤新高。下午舉行法人說明會的台積電盤中翻黑，尾盤買盤進場，上漲5元，收2085元，同步創下收盤新紀錄。

加權指數終場收在37132.02點，創收盤新高，漲409.88點，漲幅1.12%，成交金額新台幣8867.92億元。

台積電盤中一度翻黑，最高達2090元，漲10元，終場收2085元，漲5元，漲幅0.24%；台達電收1845元，上揚60元，漲幅3.36%；鴻海收207元，下挫0.5元，跌幅0.24%。

雷虎盤中觸及漲停150.5元，收在145元，漲8元，漲幅5.84%；中光電盤中高點80.9元，漲7.57%，收78.6元，漲4.52%；漢翔收49.7元，漲4.19%。

股王信驊盤中再創新天價，股價最高達到14890元，寫下台股新高紀錄，終場收14480元，漲605元，上漲4.36%。

網通股今天多檔股價強勢，華星光漲53元收586元，韋僑漲11元收121元，台嘉碩漲4.15元收45.7元，華電網漲6.1元收67.2元，均收漲停。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股日K線連續收紅，創高過程反映市場對美伊談判樂觀預期，若接下來兩國達成協議，則原本擔心的利空消失；不過，因指數反彈已高於美伊戰事前位置，要再大漲，需有新利多，短線需防漲多整理。

台股 台達電 台積電

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