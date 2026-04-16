台積電2085元創下收盤新高 台股收37132點再締新猷

台股再創新高，在美伊戰事引發全球市場劇烈震盪之際，台股展現相對抗跌實力，更領先亞洲主要市場率先攻頂。「鉅亨買基金」表示，台股長期維持強勢，不是單靠護國神山一枝獨秀，而是台灣企業競爭力持續升級與整體經濟實力穩步增強。在如此強勁的基本面護航下，建議以台股基金做長線布局，參與基本面紅利帶來的上漲行情。

2026-04-16 15:58