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眾所矚目台積法說登場 台股收漲409點、台積電收高5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股16日收盤上漲409.88點，終場以37,132.02點作收，成交量8,867.92億元；台積電（2330）收盤價2,085元，上漲5元，漲幅0.24%。(本報資料照片)
台股16日收盤上漲409.88點，終場以37,132.02點作收，成交量8,867.92億元；台積電（2330）收盤價2,085元，上漲5元，漲幅0.24%。(本報資料照片)

台股16日收盤上漲409.88點，終場以37,132.02點作收，成交量8,867.92億元；台積電（2330）收盤價2,085元，上漲5元，漲幅0.24%。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、穩懋（3105）、華星光（4979）、聯電（2303）、南電（8046）、景碩（3189）、世芯-KY（3661）、啟碁（6285）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：旺宏（2337）、群聯（8299）、聯鈞（3450）、華邦電（2344）、萬潤（6187）、大立光（3008）、高技（5439）、威剛（3260）及光聖（6442）。

第一金投顧表示，大盤日KD指標交叉向上延伸，進入 80 以上的高檔區，日MACD指標紅色柱狀體增加，低檔防守10日均線，短線多方氣勢強勁，預期戰爭對金融市場影響程度可望逐漸減低，但過程中的利多、利空對於盤面仍有震盪影響，因此漲多的乖離仍要提防，不過未來若沒有更大利空，操作仍以選股不選市為主，短線則關注台積電法說會釋出的電子產業風向球。

群益投顧表示，近期美伊紛擾下的股市強漲，估計主因（CTA）資金錢潮下的籌碼（投機）行情；部分原因則可能是4月下旬後，美科技股股價的估值將面臨財報考驗下，買盤趁空窗期積極作價。現階段操作建議應對股價基期的優劣投注更多關注。權值王法說登場，盤勢漲勢估趨緩、衝高或有震盪壓力；但在CTA資金狂潮挹注下，4月科技巨頭法說期間，股市較弱的走勢，應仍能呈現高檔來回偏多震盪格局。

群聯 萬潤 聯電

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