搶搭千金股狂飆列車該怎麼買？分析師曝這族群是首選…

台股16日盤中首度出現44檔千金股榮景，其中15檔創歷史新高價，股王及股后更是頻頻創天價，千金股雖然「貴參參」，但是股價卻一直往上飆，連小資族都想搶搭千金股狂飆列車；分析師認為，在股王信驊（5274）領先創高的情況下，台股拉回有限，小資族可透過買零股來參與千金股的漲勢。

證券分析師張陳浩表示，千金股中有不少族群具有基本面及題材的加持，頻頻創高，例如CCL、CPO、設備、探針卡等，不少個股可以說是頻頻創高，由於指數乖離過大可能拉回，創高的千金股可以拉回5日線再買，另外，相對低位階的千金股更值得留意。

台股開高走高，再衝上37,000點關卡，寫歷史新高，隨著雙鴻（3324）、勤誠（8210）、AES-KY（6781）重回千金行列，台股史上首次出現上市櫃及興櫃高達48檔千金股的新紀錄；股王信驊、股后穎崴（6515）更是領軍15檔千金股創高，包括致茂（2360）、嘉澤（3533）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、雙鴻、奇鋐（3017）、健策（3653）、台達電（2308）、創意（3443）、貿聯-KY（3665）、旺矽、雍智科技（6683）、竹陞科技（6739）盤中寫新高。

股王信驊早盤以13,640元開低後走高，盤中一度衝達14,890元，再創新天價，也寫下台股新高紀錄；股后穎崴以9,750元開高，一度拉升至9,945元，再創歷史新高，距萬元也不遠，有望成為第2檔萬元股。

張陳浩表示，千金股可以布局，創高的千金股例如CCL、CPO、設備、探針卡等族群，可拉回5日線時買，但相對低階的千金股包括祥碩（5269）、世芯-KY（3661）、創意、聯發科（2454）更值得留意。