台股第2檔萬元股誕生倒數！穎崴飆9,900元 探針卡三雄一起衝

台股16日持續挑戰站穩37,000大關，上市櫃喜見「44千金」榮景！儘管權王台積電（2330）下午法說前觀望氣氛轉濃，股價落於高檔盤整，但股后穎崴（6515）在首季EPS繳出19.53元新高成績單帶旺之下，股價仍不斷創高，目前最高來到9,900元，引領旺矽（6223）、精測（6510）等「探針卡三雄」強勢挺進。

穎崴首季獲利創猷，股價叩關台股第二檔萬元股。身為高階測試座大廠，穎崴近日因漲勢過猛遭列注意股票，15日公告自結數字。3月單月每股純益高達8.01元，累計第1季EPS來到19.53元，不僅超越去年同期，更刷新單季紀錄。

穎崴指出，AI、HPC、ASIC 晶片設計愈發複雜，導致測試時間倍增，高階測試座與MEMS探針卡「供不應求」。為此，高雄仁武新廠已於4月順利量產，隨著產能開出與訂單逐季成長，市場正屏息期待穎崴挑戰台股第二檔「萬元股」壯舉。此外，公司去年配發50元現金股利，包含盈餘分配及資本公積各每股25元，亦寫下掛牌新高，展現營運底氣。

除了穎崴表現亮眼，旺矽與精測在先進製程2奈米及CoWoS滲透率提升下，2026年營運同步回溫。全球前五大探針卡廠旺矽，受惠美系大廠MEMS探針卡訂單滿載，股價正朝5,000元大關步步進逼；而精測在製程轉換後，憑藉自製MEMS針頭技術優勢拉升毛利率，目前股價正力拚重返4,000元整數關卡。

法人預期，隨著高階垂直式探針卡（VPC）產能持續滿載，探針卡三雄全年獲利皆有望挑戰歷史新高。