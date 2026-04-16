台積電法說會後可不可以買？ 分析師：任何時候跌就是買點

台積電法說會將在16日收盤後登場，市場高度關注，是法說會前最後一個交易日，股價以平盤開出，盤中翻黑，由於台積電4月以來上漲超過300元，到底這波急漲的台積電要不要賣？法說會後可不可以買？分析師直言，要站在買方，「任何時候跌就是買點」。

台積電在法說會前吸引資金搶進， 15日盤中一度衝達2,100元， 寫歷史新高，收盤價2,080元也是持續刷新收盤新高，16日盤後將召開法說會，早盤以2,080元平盤開出，一度拉升至2,085元，但在短線獲利賣壓，加上擔憂法說會後將利多出盡的賣壓，股價翻黑，一度下滑至2,055元。

分析師張陳浩表示，以往經驗，在法說會召開前股價上漲，法說會後大多出現下跌的利多出盡表現，台積電4月以來股價大漲，即使市場預期法說會將釋出好消息，恐仍難逃賣壓的出現，不過，台積電還會再創高，要站在買方，「任何時候跌就是買點」。

張陳浩指出，從台積電3月營收表現來看，預估今年的營收及獲利都將會「季季增」，預估今年每股純益有機會上看95元，以本益比約24倍來估算，今年股價上看2,300元，股價高點約落在第3季的10月。

張陳浩認為，台積電除了基本面題材之外，推升股價創高的還有一個因素，就是外資的熱錢，他表示，下半年新台幣可能升值，到時將吸引外資熱錢進入，有助台積電股價的表現。

台積電3月合併營收4,151.91億元，月增30.7%、年增45.2%，創單月新高；累計今年首季營收約1兆1,341.03億元，季增8.41%，年增35.1%，創單季新高；根據台積電先前第1季的財測預估，首季美元營收346億至358億美元，中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率預估63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設則為1美元兌新台幣31.6元。

台積電16日舉辦法說會，公布第1季財報及第2季財測預估，市場高度關注，綜合外資關注的法說會議題，包括第2季及今年營運展望、資本支出、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望、非AI需求展望、新興晶圓代工競爭、中國大陸AI GPU的代工機會、地緣政治是否對營運產生影響。