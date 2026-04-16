快訊

深度解析！中山陵前演說的政治高妙

剴剴虐死案「女社工判刑2年」 郁方：不管判幾年都是輕判

高冷牧羊犬齜牙咧嘴不准奶貓接近 下秒「看到貓媽媽走出來」瞬間縮了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電法說會後可不可以買？ 分析師：任何時候跌就是買點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電法說會將在16日收盤後登場，市場高度關注，是法說會前最後一個交易日，股價以平盤開出，盤中翻黑，由於台積電4月以來上漲超過300元，到底這波急漲的台積電要不要賣？法說會後可不可以買？分析師直言，要站在買方，「任何時候跌就是買點」。

台積電在法說會前吸引資金搶進， 15日盤中一度衝達2,100元， 寫歷史新高，收盤價2,080元也是持續刷新收盤新高，16日盤後將召開法說會，早盤以2,080元平盤開出，一度拉升至2,085元，但在短線獲利賣壓，加上擔憂法說會後將利多出盡的賣壓，股價翻黑，一度下滑至2,055元。

分析師張陳浩表示，以往經驗，在法說會召開前股價上漲，法說會後大多出現下跌的利多出盡表現，台積電4月以來股價大漲，即使市場預期法說會將釋出好消息，恐仍難逃賣壓的出現，不過，台積電還會再創高，要站在買方，「任何時候跌就是買點」。

張陳浩指出，從台積電3月營收表現來看，預估今年的營收及獲利都將會「季季增」，預估今年每股純益有機會上看95元，以本益比約24倍來估算，今年股價上看2,300元，股價高點約落在第3季的10月。

張陳浩認為，台積電除了基本面題材之外，推升股價創高的還有一個因素，就是外資的熱錢，他表示，下半年新台幣可能升值，到時將吸引外資熱錢進入，有助台積電股價的表現。

台積電3月合併營收4,151.91億元，月增30.7%、年增45.2%，創單月新高；累計今年首季營收約1兆1,341.03億元，季增8.41%，年增35.1%，創單季新高；根據台積電先前第1季的財測預估，首季美元營收346億至358億美元，中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率預估63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設則為1美元兌新台幣31.6元。

台積電16日舉辦法說會，公布第1季財報及第2季財測預估，市場高度關注，綜合外資關注的法說會議題，包括第2季及今年營運展望、資本支出、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望、非AI需求展望、新興晶圓代工競爭、中國大陸AI GPU的代工機會、地緣政治是否對營運產生影響。

台積電 營收 法說會

延伸閱讀

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

台積營收創雙紀錄 上月、Q1同寫佳績 單季超越財測高標

大摩預期台積電將調高全年營收預測 市場緊盯中東影響與資本支出

史上最強 台積電首季營收衝上1.1兆元

相關新聞

台股閃現 37K 再創新高…權王收2,080元天價

美國總統川普高喊「戰爭結束了」，激勵美股大漲，台股昨（15）日也開高收高，在台積電領漲下，盤中閃現37,000點大關，不過隨午盤後獲利了結賣壓出籠，終場漲點雖略為收斂，但仍大漲426點收36,722點，續創收盤歷史新高。

搶搭千金股狂飆列車該怎麼買？分析師曝這族群是首選…

台股16日盤中首度出現44檔千金股榮景，其中15檔創歷史新高價，股王及股后更是頻頻創天價，千金股雖然「貴參參」，但是股價卻一直往上飆，連小資族都想搶搭千金股狂飆列車；分析師認為，在股王信驊（5274）領先創高的情況下，台股拉回有限，小資族可透過買零股來參與千金股的漲勢。

台股第2檔萬元股誕生倒數！穎崴飆9,900元 探針卡三雄一起衝

台股16日持續挑戰站穩37,000大關，上市櫃喜見「44千金」榮景！儘管權王台積電（2330）下午法說前觀望氣氛轉濃，股價落於高檔盤整，但股后穎崴（6515）在首季EPS繳出19.53元新高成績單帶旺之下，股價仍不斷創高，目前最高來到9,900元，引領旺矽（6223）、精測（6510）等「探針卡三雄」強勢挺進。

半導體股漲多如何操作？法人建議透過這三條件選股

半導體股波段漲幅不小，法人建議，後市操作應挑選兼具獲利有上修空間且毛利率擴張、評價離歷史高檔尚有距離、具獨占地位等條件個股，推薦台積電（2330）、鴻勁（7769）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、京元電（2449）等十檔。

台積電法說會後可不可以買？ 分析師：任何時候跌就是買點

台積電法說會將在16日收盤後登場，市場高度關注，是法說會前最後一個交易日，股價以平盤開出，盤中翻黑，由於台積電4月以來上漲超過300元，到底這波急漲的台積電要不要賣？法說會後可不可以買？分析師直言，要站在買方，「任何時候跌就是買點」。

台股大千金時代來了！上市櫃+興櫃48檔同場勁飆 史上最多

台股16日寫下歷史性的一頁，不僅大盤持續挑戰站穩37,000點大關，盤中出現44檔千金股榮景更是史上首次。儘管權王台積電高檔震盪，但股王信驊、股后穎崴領軍15檔千金股集體創高，資金明顯流向散熱與ASIC雙主流，成為多頭最強火種。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。