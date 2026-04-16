台股大千金時代來了！上市櫃+興櫃48檔同場勁飆 史上最多

台股16日寫下歷史性的一頁，不僅大盤持續挑戰站穩37,000點大關，盤中出現44檔千金股榮景更是史上首次。儘管權王台積電高檔震盪，但股王信驊、股后穎崴領軍15檔千金股集體創高，資金明顯流向散熱與ASIC雙主流，成為多頭最強火種。

台股今日開高走高，盤中一度大漲逾300點，多空於36,800點至37,000點間激戰。雖然權王台積電攻勢鈍化，但高價族群的漲勢持續擴散，隨雙鴻、勤誠、AES-KY重回千金行列，上市櫃及興櫃合計共48檔千金股同場較勁，台股進入「大千金時代」。

在AI伺服器規格升級趨勢下，散熱族群今日扮演多頭總司令。雙鴻受惠於AI伺服器水冷系統需求大爆發，3月營收衝上33.29億元刷新單月紀錄，第1季營收連五季創高。今日股價頻頻亮燈漲停，帶動散熱族群集體噴發。

目前上市櫃創新高千金股中，散熱領域即占了4檔，包括雙鴻、奇鋐、健策與台達電。法人看好，雙鴻在泰國新產能挹注下，全年伺服器營收占比將衝上72%；此外，滑軌大廠富世達在通用型應用放量下，今年亦有機會呈現倍數成長，散熱與周邊零組件已成為2026年最確定的成長題材。

ASIC進入爆發期！創意3奈米NRE轉量產，股價外掛觸漲停。IC設計服務大廠創意今日同樣展現強勢動能，盤中觸及漲停。隨著AI應用從模型訓練轉向推論端，CSP大廠自研晶片（ASIC）浪潮正式進入收割期。創意3月業績達歷年同期新高，首季業績寫下歷史次高。

研究機構指出，創意受惠於Google等大客戶3奈米、5奈米專案從委託設計（NRE）陸續進入量產（Turnkey）階段，合作出貨量預估將翻倍增長。法人預期，創意2026年A 相關營收占比將突破五成，成為台積電嫡系部隊中的ASIC受益者。

股王信驊與股后穎崴的創高之路依然穩健，引領15檔上市櫃千金如致茂、嘉澤、萬潤、旺矽等同步寫下歷史新頁。值得注意的是，興櫃市場亦不遑多讓，目前已有4檔千金股，其中元鈦科首度登千金，漢測則與元鈦科雙雙創下新高，顯示高價股的熱度已從集中市場延燒至興櫃。

法人分析，台積電雖受制於短線籌碼壓力陷入整理，但千金軍團的全面創高，象徵資金正從單一權值股轉向更具爆發力的零組件與IC設計。隨著AI伺服器液冷市占率攀升與 ASIC 專案放量，高價股的天花板仍有上移空間。