第一季金控獲利年增31% 9家創同期新高「這檔」走勢最強

13家金控首季獲利出爐，上市金控稅後純益合計1,882億元，年增約31%，為歷年同期第二高。統計共有9家金控第一季獲利創同期新高，包括中信金、元大金、台新新光金、永豐金、凱基金、玉山金、第一金、華南金、合庫金。而獲利創同期高的金控股中，以凱基金漲勢最強，盤中上漲逾2%，台新新光金則上漲逾1%。

凱基金3月稅後獲利20.26億元，第1季獲利116.9億元，創歷年同期新高，年增34%，EPS為0.69元。

在各子公司方面，凱基銀行受惠於放款擴張及利差走升支撐下，淨利息收益穩定成長，手續費收入持續展現強勁動能，3月稅後純益7.05億元，累計前三月稅後純益20.99億元，相較去年同期成長23%。

凱基人壽3月新契約保費收入達94億元，推升今年累計新契約保費規模至252億元，較去年同期成長28%；投資方面則是受美伊戰爭影響，債券殖利率走升，致帳列FVTPL債券評價產生未實現損失，進而衝擊3月損益表的獲利表現，但凱壽適時掌握投資契機，實現部分資本利得。凱基人壽3月稅後純益7.17億元，累計前三月稅後純益47.96億元。

凱基證券3月份稅後純益12.06億元；累計前三月稅後純益59.06億元，續創同期獲利新高，相較去年同期成長220%。

台新新光金控3月稅後純益60.7億元，累計前三月稅後純益為210.6億元，年成長345%，EPS 0.82元，創歷史新高。其中，台新銀行、新光銀行累計前三月稅後純益皆續創歷年同期新高；新光人壽則受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，3月稅後純益34.6億元，累計稅後純益119.2億元。