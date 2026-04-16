ADR上漲、外資買超 聯電爆量漲停、排隊買單逾2.8萬張

美國總統川普高喊「戰爭結束了」，激勵美股大漲，台股昨（15）日也開高收高，在台積電領漲下，盤中閃現37,000點大關，不過隨午盤後獲利了結賣壓出籠，終場漲點雖略為收斂，但仍大漲426點收36,722點，續創收盤歷史新高。

2026-04-16 02:18