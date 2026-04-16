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ADR上漲、外資買超 聯電爆量漲停、排隊買單逾2.8萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電16日早盤以66.5元開高後急拉上漲停68.3元鎖死，早盤就爆出逾20萬張成交量，居個股成交量第三名，漲停排隊買單超過2.8萬張。圖／聯電提供
聯電16日早盤以66.5元開高後急拉上漲停68.3元鎖死，早盤就爆出逾20萬張成交量，居個股成交量第三名，漲停排隊買單超過2.8萬張。圖／聯電提供

聯電ADR周三上漲3.75%，收在9.95美元，外資買超4萬3,564張，統計4月來外資合計買超超過3萬張，三大法人同期間則是買超近6.3萬張，16日早盤以66.5元開高後急拉上漲停68.3元鎖死，早盤就爆出逾20萬張成交量，居個股成交量第三名，漲停排隊買單超過2.8萬張。

聯電3月合併營收208.31 億元，月增7.7%，年增4.9%，為近4年同期新高；首季合併營收610.38億元，季減1.3%，年增5.5%，為近4年以來同期新高、同期歷史次高。

聯電先前預期，首季受季節性因素影響導致產能利用率略降，預估第1季晶圓出貨量將與上季持平，產品平均售價持穩，不過，毛利率與產能利用率將下滑，預期整體表現將優於往年同期傳統淡季走勢。

由於22奈米製程需求強勁，加上成熟製程傳出第2季可能調漲價格，市場普遍預期，聯電下半年表現可望優於上半年；聯電預計4月29日召開法說會，公布首季財報與第2季展望。

聯電 營收 ADR

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