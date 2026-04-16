台積電開平翻黑鈍化漲勢！台股衝關37,000卡卡 台達電、聯電接棒領攻

美伊考慮延長停火協議，美股昨夜漲多跌少，在科技股強勁漲勢帶動下，標普500指數首度收在7,000點上方，與那指、費半指數同創收盤新高，僅道指小跌0.1%。雖然台積電（2330）ADR下跌1.26%，但台指期夜盤仍續漲241點、至37,226點。

台股16日延續昨天強勢表現，開盤上漲37.39點，指數來到36,759.53點，並急拉224.34點、觸及36,946.48點；惟台積電法說前歇歇腿，開高後翻黑跌至2,060元，大盤漲點也隨之收斂至100點上下，盤面由台達電（2308）、聯發科（2454）、聯電（2303）等接力領攻。

法人指出，台股權王法說前夕，台積電、大立光（3008）領軍市場聚焦AI、先進製程與資本支出展望，指引若上修有望推升指數再攻高；惟月線乖離達8.4%、季線逾11%，短線利多提前反映，須防獲利了結賣壓，盤勢料高檔震盪、輪動墊高。

盤面上，五大權值股開盤漲多跌少。台積電開平盤2,080元，鴻海（2317）也隨之持平開出；而台達電開高為1,835元、聯發科開高在1,850元、日月光投控（3711）也開高於450元。

類股方面，電腦設備、居家生活、光電、數位雲端、生醫、電子零組件、通訊網路、金融等漲幅居前，玻陶、觀光、化工、水泥等走勢相對疲弱。元大台灣價值高息（00940）、群創（3481）、聯電交投相對熱絡。

回顧台股15日表現，在台積電衝上2,100元歷史高價帶動下，大盤盤中飆上37,064.16點，終場漲426.02點、收36,722.14點，雙創新高，成交值持續放大至9,820.05億元點。三大法人呈現土洋對作、合計買超414.25超億元，包括外資買超553.5億元、投信賣超88.94億元、自營商賣超50.31億元。