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散熱不同調 外資雙升奇鋐、富世達卻雙降雙鴻、建準目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
奇鋐董事長沈慶行（本報系資料庫） 許崇萱
奇鋐董事長沈慶行（本報系資料庫） 許崇萱

美商大行針對 散熱產業調升奇鋐（3017）及富世達（6805）目標價；不過，調降降雙鴻（3324）及建準（2421）目標價。

美系大行指出，2026年第2季對眾家散熱廠而言，又會是營收創紀錄的季度。因即將推出的Vera Rubin POD機櫃種類增加，包括VR NVL72、Groq 3 LPX、Vera CPU機櫃、Bluefield 4儲存機櫃與Spectrum-X CPO交換器機櫃，皆採用液冷設計。

券商觀察市場變化與奇鋐快速擴產的方向ㄧ致。但券商觀察雙鴻在VR平台尚不明確，建準券商也在等液冷的實質貢獻。重申奇鋐、富世達的正向評價，調升奇鋐2026-2028年每股純益（EPS）至：95/121.5/158.8元，調升富世達至59/85.9/108.2元，同步升目標。

奇鋐 雙鴻 富世達

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