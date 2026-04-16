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千金股氣盛 櫃買指數攻頂

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（15）日再創新高，除了權值股領漲，千金股也競相衝高，中小型股跟進活蹦亂跳，推升櫃買指數盤中一度創高來到361.9點，終場收359.8點，也是歷史新高；成交金額2,920億元，也寫下新紀錄。

集中市場與櫃買昨天市值雙雙締新猷，千金股是重要功臣，41檔千金股中，在多頭聚集下，包括致茂（2360）、倍利科、竹陞科技、萬潤（6187）都收在漲停價，精測（6510）、聯亞（3081）、智邦（2345）等盤中出現漲停。智邦盤中一度攻高到2,075元，為首檔站上2,000元的網通股，終場收1,970元，漲幅4.2%。

法人分析，股王信驊（5274）受惠AI伺服器需求暢旺及通用伺服器回升，BMC晶片銷售熱絡，營收表現亮眼，吸引買盤持續搶進。昨天信驊盤中一度衝高到14,025元新高，終場收在13,875元的收盤新高。

銅箔基板（CCL）族群昨天為盤面強勢亮點。由於銅箔、玻纖布等原料價格上漲，台燿（6274）已宣布將調漲產品報價，以反映上游成本壓力。台燿3月營收創下單月新高，股價漲勢延續，昨天收在漲停價946元，改寫掛牌以來新高，也成為準千金股，並帶動CCL族群跟進上揚。

觀察近來盤勢，法人表示，資金快速輪動，可看出中小型股因股性活潑，頗受法人青睞，推升櫃買指數表現。尤其近來多檔投信主動式台股ETF陸續掛牌，成為新資金活水，積極挖掘股價被低估的潛力股，更是中小型股表現突出原因。

營收 聯亞 精測

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