台股閃現 37K 再創新高…權王收2,080元天價

美國總統川普高喊「戰爭結束了」，激勵美股大漲，台股昨（15）日也開高收高，在台積電（2330）領漲下，盤中閃現37,000點大關，不過隨午盤後獲利了結賣壓出籠，終場漲點雖略為收斂，但仍大漲426點收36,722點，續創收盤歷史新高。

台股大盤昨天除了寫下盤中與收盤新紀錄，上市公司總市值119.79兆元、上櫃公司總市值9.73兆元，合計129.52兆元，全數創新高；權王台積電盤中一度攀高到2,100元新高，終場收2,080元，市值53.9兆元也是歷史紀錄；股王信驊（5274）盤中14,025元創新高，收在13,875元歷史新高；電子指數也收在2,321點新高。

而根據彭博資訊統計，全球主要指數代表的股市市值排行，依序分別為：標普500的62.12兆美元，上證綜合指數、日經225指數、加拿大標普／TSX綜合指數、香港恆生指數，台灣加權指數，英國富時100指數、南韓Kospi指數、法國CAC40指數、德國DAX指數。

昨天表現強勢族群，除了看好台積電法說會，新產能擴充可期，相關設備、廠務等供應鏈可望受惠；近日報價喊漲類股，包括被動元件、MCU、CCL等，都成為大盤創高功臣。

籌碼面來看，三大法人昨日共買超414.5億元。其中外資買超553.5億元，連續兩日買超，一反3月時的持續賣超，總計外資4月以來買超2,810.9億元，並推升加權指數4月以來漲了4,999點。

投信賣超88.9億元，連續兩天賣超，推測投信因有配息壓力，因此逢高獲利入袋。自營商賣超50.2億元。八大公股行庫逢高調節114.2億元。

凱基投顧分析，台積電法說會後股價表現，將決定台股短線漲勢能否延續。就技術面觀察，台股已連續七日上漲，大盤形成沿著5日均線上漲態勢，日KD指標進入80以上高檔鈍化區，呈現多頭強勢創高格局。只要5日均線不跌破，且成交量維持月均量以上水準，將再度挑戰37,000點。