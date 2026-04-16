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就市論勢／AI 基建受惠股 分批布局

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

台股昨（15）日延續強勢表現，開高走高，由電子零組件、光電及電機機械族群領銜，創歷史新高，終場漲426點，以36,722點作收。

近期台股上攻核心動能來自三方面，首先，隨著美伊持續談判，原先令市場擔憂的能源價格回緩；其次，市場高度聚焦於即將開跑的科技巨頭財報周，台積電（2330）打頭陣，在AI基礎建設需求持續噴發狀況下，將樂觀看待資本支出保持擴張，為台股相關族群延續成長基調。

美國通膨壓力續增影響，Fed短期降息機率低，高利率環境仍持續一段時間，可能對成長型資產帶來估值壓力；外資雖大量買入現貨，但期貨淨空單逆勢增加維持高檔，顯示外資提防漲多回跌的風險意識。

投資建議

財報公布期間，密切關注科技巨頭與台積電法說會釋出的最新指引，若見獲利賣壓、技術性拉回，宜分批布局受惠於AI基礎建設長期敘事的半導體先進製程、封測、載板、光通訊等標的。

先進製程 美國 台積電

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