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「5D反詐」提升防護力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所近年持續透過「5D反詐行動守則」提醒民眾落實基本防詐原則，包括「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。民眾若對收到的資訊有疑慮，可透過「證券反詐騙聯防行Don't專區」查詢相關案例，並可一鍵連結至內政部警政署165全民防騙網或金管會專區查證。

證交所本波以「凍ㄟ！先check一下！」為核心訴求，將推出「三支系列類戲劇」廣告分波段宣傳，首先推出二支影片喚起民眾行動意識；將於7月再釋出第三支影片，持續深化溝通內容，提醒民眾在面對可疑投資資訊時，提高警覺並進行查證，降低受騙風險，並同步推出全新改版的「證券反詐騙聯防行Don't專區」。

本次改版核心主打「好找、好懂、好聽」，將過去平鋪直敘的公告表格，轉化為直覺的「視覺化儀表板」，協助民眾更快速掌握常見詐騙態樣，提升自我防護能力。

以往「反詐騙聯防行動專區」置於公開資訊觀測站，為便利民眾搜尋與閱讀，全新改版為「證券反詐騙聯防行Don't專區」，將原本申報內容轉化為採用RWD響應式網頁設計與數據圖像化的全新網站。

新版專區導入視覺化儀表板，民眾無須逐一翻閱公告，即可透過圖表直觀掌握近期詐騙件數、類型排行、常被冒充的對象及詐騙管道，並將詐騙類型由14種增加到18種。

內政部

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